Франція

Парижани продовжують цікавиться чемпіоном Європи.

ПСЖ готовий виплатити Атлетік Більбао суму відступних у розмірі 60 млн. євро за вінгера Ніко Вільямсом. Про це повідомляє Estadio Deportivo.

За інформацією джерела, головний тренер паризького клубу Луїс Енріке зацікавлений в іспанському футболісті, оскільки ПСЖ так і не зміг знайти підходящої заміни для Кіліана Мбаппе, який залишив команду минулого літа.

Зазначається, що сам Вільямс не хоче залишати Атлетік, як мінімум до наступного літа і прийняв рішення на поточний момент відхиляти всі пропозиції від інших клубів.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 23 матчі, забив два голи та віддав п'ять результативних передач.