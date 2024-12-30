Франція

Ексфутболіст прокоментував скандальне висловлювання форварда Ан-Насра.

Португальський нападник аравійського Ан-Насра Кріштіану Роналду під час участі у Дубайській міжнародній спортивній конференції зробив випад у бік французької Ліги 1, назвавши її слабшою за чемпіонат Саудівської Аравії.

Відповідь на таке порівняння від офіційного представництва французької першості в соціальних мережах ще більше розбурхала дискусію.

У підсумку, до обговорення почали долучатись й інші футбольні діячі. Зокрема, колишній захисник збірної Франції Аділь Рамі, який завершив кар’єру влітку 2023 року.

"Він несе маячню. Ви дійсно хочете, щоб я показав вам фотографії захисників у Саудівській Аравії? Те, що у нього була божевільна кар'єра, не означає, що вже, що він говорить, — це правда. Я думаю, що це був просто рекламний трюк.

У Франції є тільки ПСЖ? Ну то нехай спробує зіграти проти Монако, Лілля або Марселя із своїм Ан-Насром. Нехай поїде й зіграє на виїзді проти Бреста із своєю маленькою командою.

Наша країна є найбільшою фабрикою футболістів у світі, на рівні з Бразилією. У нас виховуються найкращі захисники у світі! Якщо б за останні два роки Роналду опинився б у Лізі 1, його б тут зжерли.

Знаєте, я — фанат Кріштіану. Я — у команді Роналду, якщо хочете. Але тут він зробив велику помилку. Коли він каже, що чемпіонат Саудівської Аравії кращий за чемпіонат Франції, він відвертає від себе багато людей", — заявив колишній французький виконавець у себе на стрімі.

Рамі та Роналду перетинались на футбольному полі вісім разів за кар’єру, і француз у складі Севільї та Валенсії перемагав португальця в складі мадридського Реала лише двічі, тоді як чотири рази перемогу святкувала команда Кріштіану, а ще два рази було зафіксовано нічию.