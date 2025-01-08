Франція

Повернення голкіпера до Ліги 1 зірвалося.

Ланс скасував орендну угоду з Марселем щодо голкіпера Пау Лопеса, передає офіційний сайт "криваво-золотих".

Французькі клуби досягли домовленості про перехід 30-річного іспанця до кінця сезону-2024/25 і вчора, 7 січня, Ланс оголосив про трансфер, але вже за добу скасував його.

Жирона, яку Лопес представляв у першій частині поточної кампанії на правах оренди, висловила Марселю своє бажання втримати гравця до 29 січня, що для Ланса стало неприйнятним розвитком подій і змусило відмовитися від переходу.

На рахунку Пау всього один матч у всіх турнірах цього сезону.

Нагадаємо, нещодавно основного голкіпера "криваво-золотих" Бріса Самба придбав Ренн.