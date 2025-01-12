Франція

ПСЖ готовий платити картвельському вінгеру 9 млн євро на рік плюс 2 млн в якості бонусів.

Напередодні стало відомо проте, що лідер атаки Наполі Хвіча Кварацхелія попросив свій клуб відпустити його цієї зими до Парі Сен-Жермен, із яким гравець вже узгодив усі деталі особистого контракту.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у разі успішного трансферу 23-річний грузин підпише з ПСЖ довгостроковий контракт до літа 2029 року.

За інформацією джерела, Хвіча погодився на пропозицію паризького гранда, за якою він потенційно може заробляти гарантовані 9 мільйонів євро на рік, а ще 2 млн євро передбачено в якості бонусів.

Зазначимо, що ПСЖ ще потрібно досягти домовленості з Наполі щодо суми трансферу, однак головний тренер неаполітанців Антоніо Конте раніше дав зрозуміти, що не утримуватиме уродженця Сакартвело у своїй команді, якщо той прагне змінити клуб.