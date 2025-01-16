Франція

ПСЖ надзвичайно близький до оформлення трансферу вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії. Про це повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс.

За інформацією джерела, сьогодні, 16-го січня, очікується прибуття до Парижа 23-річного грузинського гравця для завершення переходу у французький клуб.

Повідомляється, що сума трансферу складе 70 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 19 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Наполі запропонував 40+5 млн євро за Гарначо.