Італія

Аргентинець може продовжити виступи в Італії.

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може продовжити кар'єру в Італії, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Раніше стало відомо, що Антоніо Конте бачить в аргентинцеві заміну Хвіча Кварацхелії, який в кроці від переходу в ПСЖ.

Італійці вже запропонували за вінгера Манчестер Юнайтед 40 мільйонів євро плюс 5 млн як бонуси. Манкуніанці хочуть отримати близько 71 млн євро, але ціна може знизитися.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Алехандро Гарначо відіграв за Манчестер Юнайтед 29 матчів, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.