Франція

Матчі цієї стадії турніру відбудуться 4 та 5 лютого.

Цього тижня відбулися матчі 1/16 фіналу Кубку Франції, за підсумками яких стали відомі учасники наступної стадії турніру.

Напередодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Франції, за підсумками якого сформувалися вісім пар.

Чинний переможець турніру ПСЖ зіграє проти Ле-Мана, а ось фіналіст минулого розіграшу поступився, програвши Бургуен-Жальє у серії пенальті.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку Франції:

Стад Бріошен — Ніцца

Бургуен-Жальє — Реймс

Труа — Брест

Ле-Ман — ПСЖ

Тулуза — Генгам

Кан — Дів-Кабур

Страсбур — Анже

Лілль — Агено / Дюнкерк

Матчі цієї стадії турніру відбудуться 4 та 5 лютого.