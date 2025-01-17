Матчі цієї стадії турніру відбудуться 4 та 5 лютого.
Гравці ПСЖ, Getty Images
17 січня 2025, 11:45
Цього тижня відбулися матчі 1/16 фіналу Кубку Франції, за підсумками яких стали відомі учасники наступної стадії турніру.
Напередодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Франції, за підсумками якого сформувалися вісім пар.
Чинний переможець турніру ПСЖ зіграє проти Ле-Мана, а ось фіналіст минулого розіграшу поступився, програвши Бургуен-Жальє у серії пенальті.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку Франції:
Стад Бріошен — Ніцца
Бургуен-Жальє — Реймс
Труа — Брест
Ле-Ман — ПСЖ
Тулуза — Генгам
Кан — Дів-Кабур
Страсбур — Анже
Лілль — Агено / Дюнкерк
Матчі цієї стадії турніру відбудуться 4 та 5 лютого.