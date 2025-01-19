Франція

Аль-Хелаїфі радий приходу Хвічі.

Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував трансфер грузинського півзахисника Хвічі Кварацхелії з італійського Наполі. Його слова наводить офіційний сайт парижан.

"Ми раді вітати Хвічу Кварацхелію в родині Парі Сен-Жермен. Хвіча — один із найяскравіших гравців у світовому футболі, що володіє фантастичним талантом, а також сміливістю і бажанням боротися за команду. Хвіча був сповнений рішучості стати частиною нашого великого клубу.

Я знаю, що разом із нами він досягне всіх своїх цілей. Ми раді, що підсилюємо нашу команду і продовжуємо робити її зіркою", — заявив президент ПСЖ.