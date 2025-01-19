Аль-Хелаїфі радий приходу Хвічі.
Аль-Хелаїфі, getty images
19 січня 2025, 12:22
Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував трансфер грузинського півзахисника Хвічі Кварацхелії з італійського Наполі. Його слова наводить офіційний сайт парижан.
"Ми раді вітати Хвічу Кварацхелію в родині Парі Сен-Жермен. Хвіча — один із найяскравіших гравців у світовому футболі, що володіє фантастичним талантом, а також сміливістю і бажанням боротися за команду. Хвіча був сповнений рішучості стати частиною нашого великого клубу.
Я знаю, що разом із нами він досягне всіх своїх цілей. Ми раді, що підсилюємо нашу команду і продовжуємо робити її зіркою", — заявив президент ПСЖ.