Франція

Нова угода з марокканцем розрахована до літа 2029 року.

Правий захисник ПСЖ Ашраф Хакімі домовився із паризьким клубом про новий контракт. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, незабаром має відбутися офіційне оголошення про продовження контракту з 26-річним марокканцем, який буде розрахований до літа 2029 року. Попередня угода діяла до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Ашраф відіграв 24 матчі, у яких забив три м'ячі та віддав сім асистів.

Раніше повідомлялось, що Болонья зацікавлена в півзахиснику ПСЖ.