Нова угода з марокканцем розрахована до літа 2029 року.
Ашраф Хакімі, Getty Images
23 січня 2025, 11:26
Правий захисник ПСЖ Ашраф Хакімі домовився із паризьким клубом про новий контракт. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, незабаром має відбутися офіційне оголошення про продовження контракту з 26-річним марокканцем, який буде розрахований до літа 2029 року. Попередня угода діяла до літа 2026 року.
Нинішнього сезону Ашраф відіграв 24 матчі, у яких забив три м'ячі та віддав сім асистів.
Раніше повідомлялось, що Болонья зацікавлена в півзахиснику ПСЖ.