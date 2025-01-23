Україна

Новачок "жовто-чорних" поділився думками про підготовку команди на зимових зборах та адаптацію у колективі.

Новачок Руху Олег Горін прокоментував свій перехід у склад львівської команди.

"Дуже хороший настрій, жодних проблем з адаптацією немає. Рух – знайома мені команда. У клуба чудова база, інфраструктура і є всі умови для якісної та плідної роботи. В нас серйозні амбіції і ми готуємось добре виступити у чемпіонаті в другій частині сезону.

Конкуренція у команді це не проблема, а необхідність. У Руху хороший колектив і це важливо для того, щоб боротись за позитивний результат. У юнацькій команді Руху також виступає мій молодший брат – Віталій. Сподіваюсь, колись нам вдасться разом вийти на поле та зіграти в одній команді і я вірю, що це може статись.

На тренуваннях багато інтенсивної роботи. Я відновився після травми, тож ця бігова робота була корисною для мене. Крім того, гравці багато працюють з м’ячем. Віталій Пономарьов та його тренерський штаб спілкувались зі мною та розповіли, що хочуть бачити від мене.

На зборах у Словенії в нас буде багато матчів проти сильних та амбітних команд. Ці спаринги допоможуть нам добре підготуватись до другої частини сезону. Команда зараз відточуватиме свою ігрову модель та робитиме акцент саме на своїй грі", — сказав Горін.