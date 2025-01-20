Італія

Гравець нині перебуває в оренді в Туреччині.

Італійський центральний півзахисник сенегальського походження Шер Ндур свого часу влітку 2023 року наважився на виклик у вигляді приєднання до французького Парі Сен-Жермен у якості вільного агента одразу після завершення підготовки в лавах молодіжної команди лісабонської Бенфіки.

Однак підвищення рівня виступів 20-річний виконавець у підсумку не потягнув, тож за пів року перебування в Парижі на його рахунку опинилось усього чотири матчі на один забитий м’яч.

А далі почались оренди до португальської Браги та зрештою турецького в поточній кампанії.

Угода з "орлами" розрахована до завершення сезону, проте цієї зими італійська Болонья виявила інтерес щодо підписання Ндура, що знайшло прихильність ПСЖ, який не бачить особливих перспектив для футболіста у власному складі, тож прагне отримати "живі гроші" за нього.

У поточній кампанії на рахунку Шера 21 матч, один гол та дві гольові передачі.

Його трансферну вартість оцінили в 4 млн євро.