Франція

Італієць хоче залишитися в Парижі.

Воротар французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма прокоментував чутки про можливий відхід із паризького клубу. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Ходить багато чуток, але мій пріоритет — підписати новий контракт із ПСЖ. Я почуваюся тут добре та відчуваю, що мене люблять у цьому клубі", — заявив італійський голкіпер.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Джанлуїджі Доннарумма відіграв за ПСЖ 20 матчів, пропустив 19 голів та провів 6 матчів "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Доннарумма може перейти в Інтер.