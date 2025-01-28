Франція

Незважаючи на проблеми "ткачів" із фінансовим фейр-плей, португальський фахівець готовий повернутися до робити у Франції.

Колишній головний тренер Мілана Паулу Фонсека, який залишив клуб протягом поточного сезону, може найближчим часом повернутися до Франції, де він раніше працював у Ліллі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, португальський фахівець знаходиться на межі розірвання контракту з "россонері", де він все ще отримує заробітну плату після відставки, щоб очолити ліонський Олімпік.

За інформацією джерела, Ліон та Фонсека вже досягли усної домовленості щодо майбутньої співпраці.

Нагадаємо, що Ліон після 19 турів перебуває на шостому місці в турнірній таблиці та продовжує вирішувати свої проблеми з фінансовим фейр-плей через ризик вилетіти до другого дивізіону наприкінці поточного сезону через можливі санкції.