Англієць пошкодував про своє рішення.
ДЖОРДАН ГЕНДЕРСОН, ФОТО: THEATHLETIC.COM
31 січня 2025, 13:17
Екскапітан англійського Ліверпуля Джордан Хендерсон, який нині виступає за Аякс, пошкодував про своє рішення залишити амстердамський клуб та перейти у Монако, повідомляє Telegraph Football.
Раніше стало відомо, що гравець погрожував Аяксу, що якщо його не відпустять до Монако, він відмовиться виходити на поле. Вже в матчі з Галатасараєм в Лізі Європи капітанську пов'язку замість нього одягнув воротар Ремко Пасвер.
Як стало відомо згодом, футболіст пошкодував про свій вчинок і хоче залишитись в Аяксі.
У цьому сезоні Гендерсон провів 32 матчі та віддав п'ять гольових передач.
Нагадаємо, що Рома підписала захисника Ренсха з Аякса.