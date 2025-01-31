Франція

Англієць пошкодував про своє рішення.

Екскапітан англійського Ліверпуля Джордан Хендерсон, який нині виступає за Аякс, пошкодував про своє рішення залишити амстердамський клуб та перейти у Монако, повідомляє Telegraph Football.

Раніше стало відомо, що гравець погрожував Аяксу, що якщо його не відпустять до Монако, він відмовиться виходити на поле. Вже в матчі з Галатасараєм в Лізі Європи капітанську пов'язку замість нього одягнув воротар Ремко Пасвер.

Як стало відомо згодом, футболіст пошкодував про свій вчинок і хоче залишитись в Аяксі.

У цьому сезоні Гендерсон провів 32 матчі та віддав п'ять гольових передач.

Нагадаємо, що Рома підписала захисника Ренсха з Аякса.