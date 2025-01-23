Італія

Сума трансферу нідерландця становила близько шести мільйонів євро.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Аякса Девайном Ренсхом.

Деталі угоди з 22-річним нідерландцем не розголошуються. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала близько шести мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Цього сезону вихованець Аякса провів 20 матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.

Після 21 туру Рома набрала 27 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.