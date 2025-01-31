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Португалець відверто розповів про своє дитинство.

Зірка Ан-Насра Кріштіану Роналду розповів, що із самого дитинства ненавидів програвати та з нього глузували його сусіди через це.

"З самого дитинства я ненавидів програвати та плакав. Навіть мої сусіди дражнили мене плаксою.

Так, було неприємно програвати на полі, коли я робив те, що роблю зазвичай. Я не є ідеальним.

Коли я програвав, я плакав від люті. Таким я був. Але помалу я асимілювався і став кращим", – сказав португалець.

Раніше повідомлялося, що Роналду не забив лише в одному матчі за останні 2,5 місяці.