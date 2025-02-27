Франція

Очільник клубу був розлючений поразкою власної команди.

Марсель у меншості від 63 хвилини в рамках двадцять третього туру французької Ліги 1 поступився в гостьовому матчі проти Осера (0:3).

Це вже було небуденною подією в умовах чемпіонських перегонів "провансальців" та Парі Сен-Жермен, відстань поміж якими тепер складає 13 пунктів за дев’ять турів до завершення сезону.

Утім, найцікавіше того вечора відбулось саме після гри — президент Марселя Пабло Лонгорія вийшов спілкуватись із журналістами із скандальними заявами.

"Це просто тотальна корупція! Що за гівняна ліга! Тут усе корумповане! Наш клуб розглядатиме можливість участі в Суперлізі, аби скоріше залишити це болото", — сказав очільник Марселя.

Тоді це сприйняли як критику на адресу роботи бригади рефері в цьому матчі, тоді як інші представники клубу намагались переконати в зворотньому та списати все на емоції свого президента через поразку команди.

Утім, не допомогло — на інцидент був змушений реагувати навіть президент Федерації футболу Франції Філіп Діалло, який заявив, про "неприпустимість подібної поведінки".

На тому матчі працював рефері Жеремі Стіна, колега якого, Жером Брісар, пізніше оголосив, що всі арбітри французької ліги збираються в понеділок, 24 лютого, подати скаргу до регіонального прокурора за наклеп.

Резонансній справі одразу дали хід, і навіть візит Лонгорії до футбольних чиновників із роз’ясненням ситуації не надто допоміг зменшити наслідки.

До речі, президент Марселя визнав, що "корупції у французькому футболі таки немає".

Але покарання це не пом’якшило — Дисциплінарний комітет дискваліфікував президента Марселя на 15 матчів через резонансність заяв та репутаційну шкоду всьому футболу країни, а також через попередження, які раніше отримував Лонгорія від Ліги 1.

Також санкції були накладені на Фабріціо Раванеллі, інституційного радника Марселя, який був відсторонений на три матчі.

Клуб у офіційній заяві відмовився від будь-який апеляцій.

Таким чином президента Марселя на матчах його команди буде неможливо побачити аж до шостого туру наступного сезону Ліги 1.