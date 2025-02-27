Франція

Едон Жегрова влітку змінить клубну прописку.

Вінгер Лілля Едон Жегрова зможе залишити французький клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, керівництво "догів" готове відпустити 25-річного косовара наступного літа, оскільки він відмовився продовжувати контракт, який розрахований до літа 2026 року.

Таким чином, у Лілля немає вибору, але потрібна хороша пропозиція, щоб не відпускати футболіста безкоштовно.

Взимку Едоном активно цікавився Наполі, проте Лілль не захотів відпускати одного з ключових гравців посеред сезону.

У нинішній кампанії Жегрова провів 21 матч, у яких забив вісім голів та віддав дві гольові передачі.

Після 23 турів Лілль посідає четверте місце у Лізі 1.