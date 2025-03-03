Француз в повному порядку.
Усман Дембеле, getty images
03 березня 2025, 22:56
Вінгер французького ПСЖ Усман Дембеле відзначився забитим голом у матчі 24-го туру Ліги 1 з Ліллем (4:1).
Цей гол став 18-м забитим м'ячем 27-річного француза у 2025 році. 18 голів у році до 1 березня — це найкращий показник у топ-5 ліг Європи у XXI столітті.
Попередній рекорд (17 голів) належав Ліонелю Мессі, аргентинець встановив його 2016 року у складі Барселони.
Цього сезону Усман Дембеле відіграв за ПСЖ 33 матчі, забив 26 голів та віддав 6 результативних передач.