Іспанія

Представник гравця прокоментував повернення до Бразилії.

Бразильський нападник Вітор Роке свого часу посеред сезону європейського футболу перейшов до каталонської Барселони з Атлетіко Паранаенсе за 30 млн євро та став одним із найбільш невдалих придбань "блаугранас" за останні роки.

У підсумку, 20-річного виконавця віддали до оренди у севільський Бетіс, а через пів року після цього він уже повертається на батьківщину грати за Палмейрас за 25,5 млн євро.

Агент Роке Андре Карі у нещодавньому інтерв’ю розповів про короткотривалу історію виступів власного клієнта в Іспанії.

"Вітор Роке — чудовий гравець і чудова людина. Усе склалось не так, як ми думали. Я думаю, що перехід у Барселону саме в січні не пішов йому на користь.

Він дуже молодий хлопець. Він збирається повернутися до Бразилії на один-два сезони, а потім повернутися до Європи, коли йому буде 21-22 роки.

Роке не залишає Барсу ображеним. Він дуже спокійна людина. Футбол змінився, тому що люди хочуть, щоб гравець грав однаково добре щодня та щоразу. Так не буває.

Цей хлопець у свої 19 років грав за два клуби в Іспанії, у геть іншій країні, і забив при цьому 10 голів. Не так уже й погано для початку, погодьтесь.

Я не думаю, що ми з ним тоді поспішали. Він пограв у Європі, забивав голи, пробивав пенальті, тощо. У Бетісі він грав добре.

Наприкінці трансферного ринку Бетіс підписав Кучо. Коли вони зробили цей крок, це було тому, що вони погодились відпустити Вітора, і ми не могли залишатися там на правах оренди. Зараз він переходить у новий проект до Палмейрасу. Вони зробили найбільшу інвестицію в історії Південної Америки в гравця і збираються добре про нього піклуватись.

Я думаю, що він може повернутись через кілька років до Барси. Або він може перейти в будь-який клуб Європи. Коли ми приїхали до Барселони, у нього була пропозиція втричі більша за каталонців — від Тоттенгема, але ми вирішили приїхати до Барселони заради хорошого проєкту. Ось так це і сталось.

Ми добре знаємо Барсу. Там багато платять, є великий тиск, і преса теж не допомагає, кажучи, що один гравець кращий, а інший гірший. Молоді гравці повинні бути досить спокійними, щоб з часом показати свою гру.

Коли він прийшов у січні, я думаю, це був найгірший місяць в історії Барси, і вони пропустили десь 30 голів за місяць. Коли команда пропускає 30 голів, усе стає набагато складніше.

Я вважаю, що Вітор Роке схожий на Араухо. Коли я запропонував їм Араухо, перші кілька місяців вони говорили, що він ніколи не зможе грати за Барсу, а потім, із часом і завдяки сумлінній роботі, він показав свої якості як гравець високого рівня.

Клуб і преса говорили, що Пау Віктор був кращим гравцем за Вітора Роке. Тому ми пішли. Мої стосунки з Деку залишаються незмінно дружніми. Вони отримали назад гроші, які зараз потрібні клубу. Було багато нісенітниць про те, що Вітор Роке не вартий того, але вони продали його майже за ту саму ціну.

Ціна? Це 25,5 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів. Вони залежать від клубного чемпіонату світу, міжнародного титулу для Палмейраса, тощо. Вони цілком досяжні. Барса заплатила за Вітора Роке 30 мільйонів євро фіксованої суми, вони не заплатили нічого у вигляді бонусів.

Йому не бракує якості. У нього є сила, у нього є якість, у нього є все. Подивіться, як Мадрид ставиться до Ендріка, і вони не віддали його в оренду, вони залишаються з ним. Ми, кулес, звикли до іншого. Роналдо приїжджає і забиває голи, Ромаріо приїжджає і те ж саме, і люди думають, що все завжди так має бути", — заявив представник футболіста.

Роке в цьому сезоні забив сім голів та віддав дві гольові передачі за 33 матчі.