Найкращий гравець залишить "догів".
Девід, getty images
03 березня 2025, 12:43
Нападник Лілля Джонатан Девід відмовився продовжувати контракт з клубом. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За даними джерела, форвард відхилив пропозицію клубу. Він хоче покинути Лілль після завершення поточного сезону у статусі вільного агента.
Девід виступає у складі французького клубу з серпня 2020 року. Він перейшов за 27 мільйонів євро з Гента.
Чинний контракт гравця в "догами" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.