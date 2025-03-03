Франція

Найкращий гравець залишить "догів".

Нападник Лілля Джонатан Девід відмовився продовжувати контракт з клубом. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За даними джерела, форвард відхилив пропозицію клубу. Він хоче покинути Лілль після завершення поточного сезону у статусі вільного агента.

Девід виступає у складі французького клубу з серпня 2020 року. Він перейшов за 27 мільйонів євро з Гента.

Чинний контракт гравця в "догами" розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.