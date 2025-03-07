Франція

Португальця відсторонено на дев'ять місяців.

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека прокоментував свою дискваліфікацію на дев'ять місяців за фізичний вплив на арбітра Бенуа Мійо під час матчу 24-го туру французької Ліги 1 з Брестом (2:1). Його слова наводить журналіст Бен Джейкобс.

"Відчуваю серйозну несправедливість через це рішення. Хочу ясно заявити, що я не чіпав суддю та не мав наміру проявляти фізичну агресію.

Для мене найголовніше — це підтримка мого клубу і цієї неймовірної команди.

Так, я готовий продовжувати працювати, незважаючи на це тривале відсторонення. Ми повинні разом знайти рішення та організувати команду найкращим чином, щоб підготуватися до матчів", — заявив Фонсека.