Франція

Парижани припинили спроби підписати Мохамеда.

ПСЖ вибув із трансферних перегонів за вінгером Ліверпуля Мохамедом Салахом, повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, у паризькому клубі втратили інтерес до переходу футболіста, оскільки Салах виявляє бажання залишитися в Ліверпулі після цього сезону. Зазначається, що переговори між мерсисайдцями та єгиптянином продовжуються, гравець не планує обговорювати умови особистого контракту з будь-яким іншим клубом.

В поточному сезоні у всіх змаганнях Салах забив 32 голі та віддав 22 асисти. Для цього йому знадобилось зіграти 41 матч.

Нагадаємо, Салах став третім серед найкращих бомбардирів Ліверпуля за всю історію.