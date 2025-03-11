Парижани припинили спроби підписати Мохамеда.
Мо Салах, getty images
11 березня 2025, 10:16
ПСЖ вибув із трансферних перегонів за вінгером Ліверпуля Мохамедом Салахом, повідомляє Le Parisien.
За інформацією джерела, у паризькому клубі втратили інтерес до переходу футболіста, оскільки Салах виявляє бажання залишитися в Ліверпулі після цього сезону. Зазначається, що переговори між мерсисайдцями та єгиптянином продовжуються, гравець не планує обговорювати умови особистого контракту з будь-яким іншим клубом.
В поточному сезоні у всіх змаганнях Салах забив 32 голі та віддав 22 асисти. Для цього йому знадобилось зіграти 41 матч.
Нагадаємо, Салах став третім серед найкращих бомбардирів Ліверпуля за всю історію.