Франція

"Ткачі" будуть боротися за свого тренера.

Керівництво французького Ліона оскаржить дев'ятимісячну дискваліфікацію головного тренера команди Паулу Фонсеки. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, "ткачі" подадуть апеляцію на цю дискваліфікацію до Французького національного олімпійського і спортивного комітету. У Ліоні також не відкидають варіант зі зверненням до адміністративного суду Франції.

Нагадаємо, що головного тренера Ліона Паулу Фонсеку відсторонили від футболу на дев'ять місяців за агресивний прояв емоцій в бік судді Бенуа Мійо під час матчу чемпіонату Франції Брест — Ліон.