"Ткачі" будуть боротися за свого тренера.
Бенуа Мійо та Паулу Фонсека, getty images
21 березня 2025, 10:17
Керівництво французького Ліона оскаржить дев'ятимісячну дискваліфікацію головного тренера команди Паулу Фонсеки. Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією джерела, "ткачі" подадуть апеляцію на цю дискваліфікацію до Французького національного олімпійського і спортивного комітету. У Ліоні також не відкидають варіант зі зверненням до адміністративного суду Франції.
Нагадаємо, що головного тренера Ліона Паулу Фонсеку відсторонили від футболу на дев'ять місяців за агресивний прояв емоцій в бік судді Бенуа Мійо під час матчу чемпіонату Франції Брест — Ліон.