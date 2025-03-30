Франція

Парижанам рівних у Франції немає.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився після розгромної перемоги над Сент-Етьєном (6:1) в рамках 27-го туру французької Ліги 1. Цитує іспанського фахівця L’Equipe.

"Є цитата, яку я постійно використовую: "Мені не потрібні виправдання, мені потрібен результат". Я повинен привітати Сент-Етьєн. Вони провели півгодини на високому рівні, вони грали чудово. Суперник був кращим за нас з точки зору інтенсивності, контроля м'яча. Жодна команда не грала проти нас так у 2025 році.

Ми були дуже далекі від нашого звичайного ритму, мало відпрацьовували в обороні, мало володіли м'ячем. Нам вдалося знайти свою гру тільки ближче до перерви. Ми стали більш інтенсивно працювати з м'ячем. Після цього ми побачили той ПСЖ, який ми знаємо.

У нас був дуже хороший другий тайм, але цей матч показав нам, що не можна давати супернику контролювати гру 30 хвилин.

Ми вже кілька тижнів є чемпіонами. Цей матч не має значення. Чого б мені справді хотілося, так це щоб Ніцца та Монако не зіграли внічию, щоб ми могли оформити чемпіонство на Парк де Пренс. У будь-якому разі ми були найкращою командою від самого початку і до сьогоднішнього дня", — заявив Енріке.

Наразі ПСЖ впевнено лідирує в чемпіонаті Франції, випереджаючи найближчого переслідувача на 21 пункт.