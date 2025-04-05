Франція

В Парижі вже думають про КЧС.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився щодо проведення оновленого Клубного чемпіонату світу, який пройде влітку на теренах США. Його слова наводить офіційний сайт парижан.

"Це захопливий формат, який буде цікавий вболівальникам. Я думаю, що цей турнір визначить найкращу команду в світі.

Але ми поки не говоримо про Клубний чемпіонат світу, оскільки вся наша енергія спрямована на завтрашню гру з Анже. ПСЖ представлятимемо Францію, що стане додатковим джерелом мотивації. Ми повинні стати прикладом для всього світу", — сказав Енріке.

За підсумками жеребкування КЧС ПСЖ потрапив у групу B, де зустрінеться з мадридським Атлетіко, бразильським Ботафогу та представником МЛС Сіетл Саундерс.