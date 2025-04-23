Франція

І це попри нічию.

У рамках 29-го туру французької Ліги 1 Нант на власному полі зустрічався з Парі Сен-Жермен. Гра завершилась внічию 1:1.

Не дивлячись на втрату очок фаворита, ПСЖ встановив новий рекорд ТОП-5 ліг Європи, а саме - 39 матчів без поразок у чемпіонаті на виїзді. Це більше, ніж у Мілана Фабіо Капелло, який мав серію з 38 ігор у 1993 році.

З 39 матчів ПСЖ виграв 30, а ще 9 закінчились внічию. Востаннє парижани програвали у Лізі 1 на виїзді понад два роки тому в матчі проти Монако.

Відмітимо, що Нант двічі за сезон відібрав очки у чемпіона Франції.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ планує продовжити контракт із Баркола до 2030 року.