Франція

Тренер ПСЖ високо оцінив гру португальця, який став ключовою фігурою в центрі поля клубу.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що не бачить у світі кращого півзахисника за Вітіньйо, перед матчем Ліги 1 проти Ніцци. За словами тренера, португалець є одним з найкращих гравців на своїй позиції.

"Він без сумніву є одним із найкращих гравців світу на своїй позиції. Я не можу згадати когось кращого в центрі поля. Можливо, я помиляюся, але це буває нечасто", – сказав Енріке.

Вітіньйо приєднався до ПСЖ минулого літа і швидко став ключовою фігурою в центрі поля. У цьому сезоні він вже має сім голів та два асисти в 46 матчах за команду у всіх турнірах.