Франція

Провансальці готують амбітне підсилення перед поверненням у Лігу чемпіонів.

Марсель активно розглядає можливість трансферу німецького вінгера Лероя Сане, який нині виступає за мюнхенську Баварію. Як повідомляють джерела, контракт футболіста з німецьким грандом завершується 30 червня 2025 року, однак перемовини щодо його продовження наразі зайшли у глухий кут.

Причиною ускладнень стали нові фінансові вимоги, висунуті агентами гравця. Клуб і представники Сане поки не змогли дійти згоди щодо зарплатних умов, чим і має намір скористатися Марсель.

Під керівництвом італійського фахівця Роберто Де Дзербі команда вже забезпечила собі місце в топ-3 чемпіонату Франції, що гарантує участь у груповому етапі Ліги чемпіонів наступного сезону. Для конкуренції на європейській арені Марсель прагне посилити атакувальну лінію гравцем високого рівня, яким є Сане.

У сезоні-2024/25 Лерой Сане провів 44 матчі за «Баварію», забив 13 м’ячів та віддав шість гольових передач.