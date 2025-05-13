Німеччина

Мюнхенський гранд активізував перемовини з Баєром щодо двох ключових гравців.

Мюнхенська Баварія активно працює над підсиленням складу й веде переговори про трансфер одразу двох лідерів леверкузенського Баєра — захисника Джонатана Та та півзахисника Флоріана Вірца. Про це повідомляє авторитетний журналіст Флоріан Плеттенберг.

Згідно з джерелом, перемовини щодо Та перебувають на завершальній стадії — клуби узгоджують останні деталі угоди. Захисник вже близький до переходу в Мюнхен на правах вільного агента.

Щодо трансферу Вірца, ситуація більш складна — Баварії ще належить досягти згоди з Баєром, однак у мюнхенському клубі налаштовані рішуче. Вони хочуть завершити обидва трансфери до початку Клубного чемпіонату світу, який заплановано на червень 2025 року.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль близький до трансферу Фрімпонга з Баєра.