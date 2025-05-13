Іспанія

Легендарний захисник йде після майже 400 матчів у Реалі.

Мадридський Реал прийняв рішення не продовжувати контракт із 33-річним правим захисником Лукасом Васкесом. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Поточна угода гравця завершується 30 червня 2025 року, і після цього Васкес офіційно залишить "королівський клуб".

Останнім турніром в кар’єрі іспанця в складі "вершкових" стане Клубний чемпіонат світу, який проходитиме з 14 червня по 13 липня.

Васкес приєднався до академії Реала ще у 2007 році у віці 16 років. Після оренди, а згодом і повноцінного переходу до Еспаньйола, у 2015-му він повернувся до столиці Іспанії. За головну команду Лукас провів 398 матчів, у яких забив 38 м’ячів та віддав 73 гольові передачі.

Також додамо, що раніше стало відомо, що Реал домовився про підписання контракту з Трентом Александером-Арнольдом, який залишить Ліверпуль.