Француз вирішив залишити рідний клуб.
Александер Ляказетт, Getty Images
15 травня 2025, 23:26
Нападник Ліона Александер Ляказетт покине команду в літнє трансферне вікно. Про це повідомив головний тренер клубу Паулу Фонсека.
"Я розмовляв з Алексом. Це правда, це буде його останній матч тут у суботу. Він зробив чудові речі для клубу", — наводить слова Фонсеки Get French Football News.
Причини відходу футболіста не розголошуються, тому він стане вільним агентом 30 червня.
Вихованець Ліона виступав за рідний клуб з 2003 по 2017 рік, після чого перебрався до Арсеналу і повернувся до складу "ткачів" влітку 2022 року.
У нинішньому сезоні Ляказет провів 41 матч, в яких забив 17 голів та віддав три гольові передачі.
Після 33 турів Ліон набрав 54 очки і посідає сьоме місце у Лізі 1.
Раніше повідомлялося, що УЄФА тисне на Ліон: клубу загрожує штраф і обмеження через фінансові порушення.