Франція

Француз вирішив залишити рідний клуб.

Нападник Ліона Александер Ляказетт покине команду в літнє трансферне вікно. Про це повідомив головний тренер клубу Паулу Фонсека.

"Я розмовляв з Алексом. Це правда, це буде його останній матч тут у суботу. Він зробив чудові речі для клубу", — наводить слова Фонсеки Get French Football News.

Причини відходу футболіста не розголошуються, тому він стане вільним агентом 30 червня.

Вихованець Ліона виступав за рідний клуб з 2003 по 2017 рік, після чого перебрався до Арсеналу і повернувся до складу "ткачів" влітку 2022 року.

У нинішньому сезоні Ляказет провів 41 матч, в яких забив 17 голів та віддав три гольові передачі.

Після 33 турів Ліон набрав 54 очки і посідає сьоме місце у Лізі 1.

Раніше повідомлялося, що УЄФА тисне на Ліон: клубу загрожує штраф і обмеження через фінансові порушення.