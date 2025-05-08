Франція

Французький гранд може опинитися поза єврокубками, якщо не погодиться на жорсткі умови угоди з CFCB.

Фінансові труднощі Ліона вийшли на міжнародний рівень — Контрольний орган УЄФА з фінансового моніторингу клубів (CFCB) вимагає від "ткачів" жорстких заходів фінансового оздоровлення.

За інформацією L’Équipe, йдеться не лише про штраф, який може перевищити 10 мільйонів євро, а й про впровадження суворих лімітів на витрати, включно з трансферами та зарплатами.

У середу в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні пройшли переговори за участю власника Ліона Джона Тектора та представника Eagle Football Group Міхаеля Герлінгера. Якщо сторони не дійдуть згоди, клуб може бути усунутий від участі в єврокубках — і це в момент, коли команда веде боротьбу за місце в топ-6 Ліги 1.

Ситуація виглядає критичною: Ліон має або погодитися на умови УЄФА, або готуватися до апеляції в Спортивному арбітражному суді. Та навіть у разі участі в єврокубках, клубу доведеться працювати в режимі жорсткої економії протягом наступних сезонів.