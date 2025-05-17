Франція

Нова угода з фахівцем розрахована до літа 2027 року.

Брест на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з головним тренером Еріком Руа.

Нова угода з 57-річним французом розрахована до літа 2027 року, тоді як попередній контракт діяв до літа 2025 року.

Руа очолив команду у січні 2023 року. Минулого сезону він подарував команді історичну путівку до Ліги чемпіонів, де Брест сенсаційно дійшов до 1/16 фіналу турніру.

Перед останнім туром Ліги 1 Брест посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції. До Ліона на сьомому місці чотири очки, а позаду йде Ланс – на один бал менше.