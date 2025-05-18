Франція

олись славетний клуб знову у Лізі 2.

Завершився розіграш французької Ліги 1 сезону-2024/2025. За його результатами вищий дивізіон Франції покинув Сент-Етьєн, який в останньому турі в запеклому протистоянні поступився Тулузі (2:3).

Сент-Етьєн має славетну історію у французькому футболі. "Святі" десять разів ставали чемпіонами Франції, востаннє в далекому 1981 році. Лігу 2 Сент-Етьєн вигравав тричі (1963, 1999, 2004). У 2013 році "зелені" виграли Кубок французької ліги, який нині скасовано.

Разом з Сент-Етьєном Лігу 1 залишить Монпельє. Їх місця займуть дві найкращі команди Ліги 2 — Лорьян та ФК Парі.

Ще одне місце у французькій першості буде розіграно в рамках плей-оф між третьою найгіршою командою Ліги 1 та третім найкращим колективом Ліги 2.