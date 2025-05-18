Француз вдруге й, імовірно, востаннє попрощався з рідним для нього клубом.
Александр Ляказетт, Getty Images
18 травня 2025, 14:32
Центральний нападник Александр Ляказетт учора, 17 травня, провів свій останній матч за Ліон.
У рамках 34-го туру Ліги 1-2024/25 клуб приймав Анже. Дубль 33-річного француза приніс господарям поля перемогу з рахунком 2:0.
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Для Ляказетта це були 200-й і 201-й голи за Ліон у 391-му поєдинку в усіх турнірах. Він є другим найкращим бомбардиром в історії клубу після колишнього центрфорварда Фльорі Ді Налло (494М, 222Г).
Нагадаємо, Александр залишить Ліон на правах вільного агента влітку 2025 року.