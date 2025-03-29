Іспанія

"Матрацники" працюють на випередження.

Мадридський Атлетіко має намір підписати півзахисника аргентинського Рівер Плейт Франко Мастантуоно. Про це повідомляє Doble Amarilla.

За інформацією джерела, "матрацники" уважно стежать за 17-річним аргентинцем і вважають його пріоритетною ціллю на літнє трансферне вікно. "Клаусула" Мастантуоно становить 50 мільйонів євро, однак мадридський клуб планує запропонувати близько 30-35 млн. євро.

Зазначається, що вже цими вихідними, представники Атлетіко будуть присутні на матчі 11-го туру чемпіонату Аргентини Рівер-Плейт — Росаріо Сентраль, щоб на власні очі оцінити гру юного вундеркінда.

Повідомляється, що Реал Мадрид також уважно стежить за аргентинським талантом Рівер Плейт.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 31 грудня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону Франко Мастантуоно відіграв за Рівер Плейт п'ять матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.