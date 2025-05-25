Франція

Іспанець представляє клуб Ліги 1 із серпня 2022 року.

Центральний півзахисник Фабіан Руїс може оновити свою угоду з ПСЖ, передає журналіст Ніколо Скіра.

Зараз контракт із 29-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2027-го. Потенційний новий договір збільшить тривалість співпраці на два роки.

ПСЖ придбав Руїса в Наполі в серпні 2022-го за 22.5 млн євро. Він уже допоміг паризькому клубу виграти чемпіонат (3х), Кубок (2х) і Суперкубок Франції (2х).

На рахунку Фабіана п'ять голів і десять асистів у 53-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.