Франція

На одного задоволеного кацапа стало менше.

Воротар римської Роми та юніорської збірної Італії Ренато Марін влітку приєднається до французького ПСЖ. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, з 18-річним талантом французи все підписали попередній контракт до літа 2030 року. Він стане гравцем ПСЖ з 1-го липня, цього року.

Зазначимо, що італійській голкіпер перейде до парижан в якості вільного агента.

Цього сезону Ренато Марін провів за Рому U-20 11 матчів, пропустив 13 м'ячів та двічі відіграв "на нуль". За першу команду "вовків" юний воротар не провів жодного матчу.

Раніше повідомлялося, що Міле Свілар став найкращим голкіпером Серії А.