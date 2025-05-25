На одного задоволеного кацапа стало менше.
Renato Marin, getty images
25 травня 2025, 15:51
Воротар римської Роми та юніорської збірної Італії Ренато Марін влітку приєднається до французького ПСЖ. Про це повідомляє L’Équipe.
За інформацією джерела, з 18-річним талантом французи все підписали попередній контракт до літа 2030 року. Він стане гравцем ПСЖ з 1-го липня, цього року.
Зазначимо, що італійській голкіпер перейде до парижан в якості вільного агента.
Цього сезону Ренато Марін провів за Рому U-20 11 матчів, пропустив 13 м'ячів та двічі відіграв "на нуль". За першу команду "вовків" юний воротар не провів жодного матчу.
Раніше повідомлялося, що Міле Свілар став найкращим голкіпером Серії А.