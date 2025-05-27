Франція

Кілька клубів уважно слідкують за ситуацією гравця в гранді Ліги 1.

Переговори щодо продовження контракту ПСЖ із правим вінгером Лі Кан Іном зайшли в глухий кут, передає журналіст Маттео Моретто.

Наполі, а також представники АПЛ, Ла Ліги та чемпіонату Саудівської Аравії уважно слідкують за ситуацією 24-річного південнокорейця. Порталом transfermarkt гравець оцінюється в 30 млн євро.

До ПСЖ Лі приєднався в липні 2023-го, підписавши п'ятирічну угоду з грандом Ліги 1. Тоді Мальорка отримала за нього 22 млн євро (другий найдорожчий вихідний трансфер клубу).

На рахунку виконавця шість голів і шість асистів у 45-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ планує продовжити контракт із центральним півзахисником Фабіаном Руїсом.