Франція

Контракт голкіпера діє до 2026 року, але сторони поки не домовились про продовження.

Майбутнє Джанлуїджі Доннарумми в Парі Сен-Жермен залишається під питанням. Агент італійського воротаря Енцо Райола визнав, що можливий відхід з клубу не виключено, якщо сторони не дійдуть згоди щодо нової угоди.

"У нас чудові стосунки з клубом. Джіджі щасливий у Парижі, його контракт спливає у 2026 році. Приємно знати, що є інтерес із боку великих клубів. Однак я хотів би наголосити, що насправді від зацікавлених сторін нічого не надходило.

Ми навіть не думали про це, тому що Джіджі щасливий у ПСЖ. Але очевидно, що якщо ми не домовимося про нову угоду, то ми розглянемо інші варіанти. Ми поки що нічого не виключаємо", – сказав Райола.

Доннарумма приєднався до ПСЖ влітку 2021 року, перейшовши з італійського Мілана на правах вільного агента. Цього сезону Джанлуїджі Доннарумма провів за ПСЖ 38 матчів, пропустив 38 м'ячів та 11 разів відіграв "на нуль".