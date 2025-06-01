Франція

Італієць може залишити парижан.

Воротар новоспеченого переможця Ліги чемпіонів ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма висловився щодо свого майбутнього в паризькому клубі. Цитує італійського гравця Sky Sport Italia.

"Я не знаю чи продовжу контракт з ПСЖ. Подивимося. Зараз у нас два важливі матчі у відборі на чемпіонат світу. Треба бути зосередженими, особливо у грі з Норвегією — вона буде дуже складною.

В мене звісно буде зустріч з керівництвом клубу, але я не знаю чим вона завершиться", — заявив Доннарумма.

Чинна трудова угода голкіпера з парижанами розрахована до 30 червня 2026 року. Цього сезону Джанлуїджі Доннарумма провів за ПСЖ 40 матчів, пропустив 39 м'ячів та 12 разів відіграв "на нуль".

Раніше агент Доннарумми натякнув на можливий відхід з ПСЖ.