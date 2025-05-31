Франція

Шикарна заява напередодні фіналу Ліги чемпіонів.

Енцо Райола, який є агентом воротаря французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми, прокоментував майбутнє свого клієнта у паризькому клубі. Його слова наводить Tuttosport.

"Ми нікуди не поспішаємо. У нас хороші відносини з клубом. Джанлуїджі щасливий у Парижі, а його контракт закінчується у 2026 році.

Добре, що є інтерес з боку великих клубів. Однак хотів би зазначити, що зацікавлені сторони поки що не вживали жодних дій. Ми навіть не думали про це.

Якщо ми не підпишемо новий договір, то розглянемо інші варіанти. Ми поки нічого не виключаємо, навіть відхід з ПСЖ", — сказав Енцо Райола.

Цього сезону Джіджіо Доннарумма провів за ПСЖ 39 матчів, пропустив 39 м'ячів та 11 разів відіграв "на нуль".