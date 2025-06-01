Франція

Парижани гарантували собі місце на глобальному турнірі завдяки історичній перемозі в Лізі чемпіонів.

Пари Сен-Жермен офіційно став першим європейським клубом, який кваліфікувався на клубний чемпіонат світу 2029 року. Команда з Парижа здобула історичну перемогу в Лізі чемпіонів сезону-2024/25, у фіналі якої з розгромним рахунком 5:0 переграла міланський Інтер.

Це перший в історії ПСЖ титул переможця найпрестижнішого європейського клубного турніру. Завдяки цьому тріумфу французи автоматично отримали путівку на клубний чемпіонат світу, куди потрапляють усі переможці континентальних топтурнірів.

ПСЖ став другим офіційним учасником майбутнього мундіалю серед клубів. Раніше це право здобув Аль-Ахлі з Саудівської Аравії, який переміг Кавасакі Фронтейл у фіналі азійської Ліги чемпіонів.

Найближчим часом визначаться ще два учасники чемпіонату світу 2029 — після фінальних матчів африканської Ліги чемпіонів і Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.

Раніше повідомлялося, що Дезіре Дуе — найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.