Після історичної перемоги Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів Францію охопили масові заворушення.

За інформацією телеканалу TF1, під час безладів загинули дві людини, ще 192 — отримали травми різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці по всій країні затримали щонайменше 427 осіб. Основними причинами стали вандалізм, погроми, підпали автомобілів і сутички з поліцією. Найбільше постраждали Париж та великі міста країни.

Святкування довгоочікуваного тріумфу ПСЖ на європейській арені перетворилося на ніч хаосу, що затьмарила спортивне досягнення клубу. Влада вже розпочала розслідування обставин інцидентів і посилила заходи безпеки.

🇫🇷 🔥More wild scenes from the Paris riots tonight following PSG’s historic Champions League win 🏆

The city is on fire — literally and figuratively.#ParisRiots #PSG #UCLFinal #ChampionsLeague #France pic.twitter.com/9moZxDgTI0