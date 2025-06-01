Двоє загиблих, майже 200 постраждалих і понад 400 затриманих — святкування тріумфу ПСЖ вийшло з-під контролю.
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01 червня 2025, 13:03
Після історичної перемоги Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги чемпіонів Францію охопили масові заворушення.
За інформацією телеканалу TF1, під час безладів загинули дві людини, ще 192 — отримали травми різного ступеня тяжкості.
Правоохоронці по всій країні затримали щонайменше 427 осіб. Основними причинами стали вандалізм, погроми, підпали автомобілів і сутички з поліцією. Найбільше постраждали Париж та великі міста країни.
Святкування довгоочікуваного тріумфу ПСЖ на європейській арені перетворилося на ніч хаосу, що затьмарила спортивне досягнення клубу. Влада вже розпочала розслідування обставин інцидентів і посилила заходи безпеки.
Раніше повідомлялося, що Дезіре Дуе — найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів.