Франція

Аби тільки пропозиції знайшлись.

Переможець цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА в особі французького Парі Сен-Жермен планує чергове оновлення свого складу.

Команду неодмінно залишать футболісти, які не отримували достатньо ігрової практики, і серед них "червоно-сині" вже визначили пару пріоритетних продажів.

Ідеться про португальського нападника Гонсалу Рамуша та його партнера за атакою Лі Кан Іна.

23-річний представник Європи в цій кампанії провів 41 матч (1631 хвилину), забив 18 голів та віддав шість гольових передач, тоді як легіонер з Азії відзначився 45 появами на полі (2397 хвилин), шістьма голами та шістьма гольовими передачами.

Рамуш та Лі прийшли до ПСЖ у якості трансферів із Бенфіки за 65 млн євро та Мальорки за 22 млн євро відповідно із затримкою в пів року на користь португальця під час кампанії-2023/24.

Контракти обох гравців діють до 2028 року.

Наразі пропозицій щодо цих виконавців парижани не отримували.