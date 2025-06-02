Аби тільки пропозиції знайшлись.
Лі Кан Ін та Гонсалу Рамуш, Getty Images
02 червня 2025, 11:32
Переможець цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА в особі французького Парі Сен-Жермен планує чергове оновлення свого складу.
Команду неодмінно залишать футболісти, які не отримували достатньо ігрової практики, і серед них "червоно-сині" вже визначили пару пріоритетних продажів.
Ідеться про португальського нападника Гонсалу Рамуша та його партнера за атакою Лі Кан Іна.
23-річний представник Європи в цій кампанії провів 41 матч (1631 хвилину), забив 18 голів та віддав шість гольових передач, тоді як легіонер з Азії відзначився 45 появами на полі (2397 хвилин), шістьма голами та шістьма гольовими передачами.
Рамуш та Лі прийшли до ПСЖ у якості трансферів із Бенфіки за 65 млн євро та Мальорки за 22 млн євро відповідно із затримкою в пів року на користь португальця під час кампанії-2023/24.
Контракти обох гравців діють до 2028 року.
Наразі пропозицій щодо цих виконавців парижани не отримували.