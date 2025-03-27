Іспанія

Іспанський гранд розглядає можливість підписання Енцо Мійо за 20 мільйонів євро.

Реал Мадрид продовжує працювати над посиленням складу на наступний сезон, і одним із несподіваних кандидатів на переїзд до Сантьяго Бернабеу став атакуючий півзахисник Штутгарта Енцо Мійо.

За інформацією Defensa Central, 22-річний француз вразив скаутів мадридців, і клуб серйозно розглядає можливість підписання гравця, а керівник відділу скаутингу мадридців Хуні Калафат вже кілька разів відвідував Німеччину, щоб переглянути виступи Мійо.

Контракт французького таланта діє до 2028 року, але його клаусула в Штутгарті становить лише 20 мільйонів євро, що робить угоду вкрай вигідною на тлі оціночної вартості гравця в 42 млн євро (Transfermarkt).

Мійо демонструє відмінні результати в Бундеслізі, забивши 8 голів і віддавши 7 асистів у 37 матчах цього сезону. Він може стати альтернативою дорогим варіантам на ринку та потенційною заміною Тоні Кроосу, який минулого сезону оголосив про завершення кар'єри. Також мадридці готуються до можливого відходу Луки Модриіча, чий контракт завершується влітку.

Втім, Реал Мадрид не єдиний клуб, що стежить за французом. Зазначається, що "вершковим" доведеться зустрітися з конкуренцією з боку Арсеналу і Тоттенгема, які також зацікавлені у підписанні Енцо Мійо.