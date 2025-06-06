Франція

Гравці ПСЖ можуть пропустити старт Клубного чемпіонату світу.

Збірна Франції зазнала кадрових втрат напередодні матчу за третє місце Ліги націй проти Німеччини — команду залишили Усман Дембеле та Бредлі Баркола. Обоє футболістів травмувалися й не зможуть взяти участь у поєдинку, який відбудеться в неділю у Штутгарті.

У Дембеле діагностовано пошкодження квадрицепса лівого стегна. Орієнтовний термін відновлення — від двох до трьох тижнів. Це означає, що він точно пропустить перший матч ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу — 15 червня проти Атлетіко в Лос-Анджелесі. Його участь у другій грі, 20 червня проти Ботафого, також під великим питанням.

Що стосується Баркола, то в нього діагностовано забій коліна, і його ушкодження не викликає серйозних занепокоєнь. Заміни у склад національної команди не викликатимуться.

Раніше стало відомо, що Дембеле — найкращий гравець Ліги чемпіонів-2024/25.