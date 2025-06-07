Франція

Француз пропустить три матчі клубного чемпіонату світу.

Нападник Усман Дембеле отримав травму стегна в останньому матчі збірної Франції проти Іспанії в Лізі націй. Як повідомляє RMC, на відновлення Дембеле знадобиться приблизно два-три тижні.

Таким чином, Дембеле пропустить як мінімум груповий етап клубного чемпіонату світу. На цій стадії турніру суперниками ПСЖ будуть Атлетіко (15 червня), Ботафого (20 червня) і Сіетл Саундерс (23 червня).

Нагадаємо, що Франція програла Іспанії з рахунком 4:5. Тепер команда Дідьє Дешама готується до матчу проти Німеччини за третє місце Ліги націй. Команди зіграють у неділю, 8 червня.