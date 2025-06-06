Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги націй, що відбувся 5 червня 2025 року.

Збірна Іспанії у півфінальному матчі Ліги націй обіграла Францію (5:4) та вийшла у фінал турніру.

Іспанці відкрили рахунок на 22 хвилині зусиллями Ніко Вільямса, а через три хвилини перевагу подвоїв Мікель Меріно.

На 54 хвилині Ламін Ямал реалізував пенальті, а за дві хвилини Педрі довів рахунок до розгромного. На 59 хвилині Кіліан Мбаппе реалізував пенальті, відігравши один м'яч, але за вісім хвилин Ямал оформив дубль.

Потім команда Луїса де ла Фуенте помітно розслабилася, пропустивши три м'ячі, а авторами голів стали Раян Шеркі, Рандаль Коло Муані та Дані Вівіан, який зрізав м'яч у свої ворота.

Таким чином Іспанія вийшла у фінал Ліги націй, де зіграє проти Португалії, яка напередодні обіграла Німеччину (2:1). Фінал запланований на 8 червня — цього ж дня Франція та Німеччина зіграють у матчі за третє місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Франція в рамках плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25:

Іспанія — Франція 5:4

Голи: Вільямс, 22, Меріно, 25, Ямал, 54 (пен.), 67, Педрі, 56 — Мбаппе, 59 (пен.), Шеркі, 79, Вівіан, 84 (авт.), Коло Муані, 90+3.

Іспанія: Сімон — Порро, Ле Норман (Вівіан, 77), Гюйсен, Кукурелья — Меріно (Гаві, 90+1), Субіменді, Педрі (Руїс, 64) — Ямал, Оярсабаль (Омородіон, 77), Вільямс (Ольмо, 64).

Франція: Меньян — Калулу (Гюсто, 63), Конате, Ленгле (Л. Ернандес, 72), Т. Ернандес — Коне, Рабьо — Дембеле (Коло Муані, 76), Олісе (Шеркі, 63), Дуе (Баркола, 63) — Мбаппе.

Попередження: Ямал, Гаві — Рабьо, Т. Ернандес, Коло Муані, Коне.